Altra truffa ad anziani: bersaglio a Ribera

Altra truffa ad anziani in provincia di Agrigento. Bersaglio a Ribera. A casa di una pensionata di 80 anni si è presentato un uomo: “Suo figlio ha provocato un incidente stradale, a danno anche di una donna in gravidanza. Per evitare guai bisogna pagare una cauzione”. Lei è caduta ne tranello, e ha consegnato oggetti preziosi per circa tremila euro. Poi ha compreso l’inganno. E, insieme al figlio, si è recata dai carabinieri della locale Tenenza per sporgere denuncia. Indagini in corso.