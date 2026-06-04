Altra truffa ad anziani: bersaglio a Ribera

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Altra, ennesima, truffa ad anziani: bersaglio adesso a Ribera, a danno di un pensionato di 70 anni. La telefonata del falso carabiniere: “Abbiamo bisogno di controllare i gioielli che ha in casa, a seguito di una rapina. Sono stati fermati degli albanesi a bordo della sua auto”. Poco dopo nell’abitazione del malcapitato si è presentato un uomo come “inviato” dal carabiniere, e lui gli ha consegnato i gioielli. Il bottino ammonta a circa 10.000 euro. L’anziano ha poi compreso l’inganno. Indagini in corso.