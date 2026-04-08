Altra truffa ad anziani: bersaglio a Palma di Montechiaro. Una pensionata di 69 anni ha ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo dei carabinieri: “I suoi documenti personali sono stati trovati sul luogo di una rapina ad una gioielleria. Bisogna controllare i suoi gioielli, quelli che ha in casa, e il denaro”. Poco dopo a casa di lei si è presentato un “inviato dal maresciallo”, e lei gli ha consegnato circa 800 grammi di oggetti d’oro, per un valore stimato di circa 60.000 euro, oltre a 5.000 euro in contanti. Indagini sono in corso.
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