Altra metamorfosi inquinante del fiume Palma a danno soprattutto del mare antistante: in autunno è, ormai come secondo tradizione, nero a causa degli scarichi dei reflui dei frantoi. Ad aggravare ciò contribuisce il mal funzionante depuratore di Palma di Montechiaro, che lo satura quotidianamente di coliformi fecali ed enterococchi. Adesso, come rilevato e documentato dall’associazione ambientalista MareAmico, è del tutto bianco. MareAmico ha denunciato quanto accade ai Carabinieri, all’Arpa protezione ambiente e all’Azienda sanitaria, affinchè si risalga alla causa dell’ennesima fonte di inquinamento intervenendo a rimedio…