Altra depressione “post partum” mortale

Soffrirebbe di depressione “post partum” la donna che si è lanciata nel vuoto con la figlia di due mesi e mezzo. La piccola è morta. Un caso analogo meno di due mesi addietro.

Una donna di 41 anni si è lanciata giù dal balcone con la figlia. Dal primo piano. La madre è viva. La bambina, Elisa, di due mesi e mezzo di età, è morta al Policlinico di Messina. E’ accaduto nella città dello Stretto, nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse. La piccola è stata ricoverata in gravissime condizioni, in terapia intensiva pediatrica. I medici hanno tentato di salvarle la vita. In ospedale adesso è anche la madre, giunta al pronto soccorso in codice rosso. Sono cadute da pochi metri.

E’ stato lanciato l’allarme. Sul posto sanitari e poliziotti. Una testimone, la stessa che ha telefonato al 118, ha raccontato: “Prima le grida, poi lo schianto a terra”. Il marito è un operaio di 45 anni, a lavoro in un’azienda di cancelli elettronici. E’ stato assente quando è avvenuta la tragedia. Pochi dubbi sul gesto volontario anche se non è esclusa l’ipotesi dell’incidente domestico. La salute mentale della quarantenne sarebbe precaria. Forse è afflitta da depressione ‘post partum’.

Lo scorso 30 aprile a Misterbianco, in provincia di Catania, è stata arrestata per omicidio volontario aggravato la madre che ha ucciso la figlia di sette mesi, Maria Rosa, lanciandola dal terzo piano. Anche lei, Anna Maria Geraci, 40 anni, soffrirebbe di depressione ‘post partum’, dopo il parto. Infatti, dopo la nascita, la madre fronteggia un cambiamento radicale della propria vita, accompagnato da un elevato stress fisico e psicologico che può determinare instabilità, tristezza e senso di inadeguatezza. Familiari e amici di lei raccontano: “Mostrava amore per il primo figlio di 7 anni, rifiutava la piccola, che era cresciuta dalla nonna e dalla zia paterne, oltre che dal padre”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)