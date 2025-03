“Alta tensione”: 16 condanne

Condividi

Presunte tangenti per favorire furti di energia elettrica: il Tribunale di Agrigento ha inflitto 16 condanne nell’ambito dell’inchiesta “Alta tensione”.

Il 17 marzo del 2023 il pubblico ministero di Agrigento, Gaspare Bentivegna, a conclusione della requisitoria, ha invocato 19 condanne nell’ambito dell’inchiesta “Alta tensione”, sostenuta dai Carabinieri, su un presunto business ruotante intorno agli allacci abusivi di energia elettrica nella provincia di Agrigento. Agli imputati si contestano, a vario titolo, le ipotesi di reato di induzione indebita, corruzione, furto aggravato, omissione d’atti d’ufficio e peculato. Secondo la Procura alcuni ispettori dell’Enel avrebbero intascato tangenti omettendo i controlli e favorendo il furto di energia elettrica a favore dei commercianti e imprenditori compiacenti e quindi complici. Adesso la sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, ha inflitto 16 condanne, e poi ha disposto 2 assoluzioni e un non luogo a procedere per intervenuta prescrizione:

8 anni di reclusione a Giovanni Trupiano

6 anni e 4 mesi a Domenico La Porta

4 anni e 6 mesi a Gioachino Cuscio

6 mesi a Giuseppe Modica

6 mesi a Simone Modica

2 anni e 8 mesi a Giuseppe Contino

4 anni e 10 mesi a Luigia Vinci

4 anni e 1 mese a Domenico Siracusa

2 anni e 8 mesi a Massimo Cortelli

2 anni e 8 mesi a Vincenzo Cortelli

2 anni e 8 mesi a Tommaso Cortelli

2 anni e 9 mesi ad Anna Maria Carruggio

2 anni e 8 mesi a Pietro Favata

2 anni e 8 mesi ad Angelo Gioachino Sanfilippo

2 anni e 8 mesi a Giuseppe La Mendola

2 anni e 8 mesi a Vincenzo Palumbo.

Assolti Calogero Ciulla, 51 anni, di Santa Elisabetta e Maria Santa Rallo, 67 anni, di Canicattì. Ipotesi di reato prescritte per Calogero Schembri, 52 anni, di Montallegro.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)