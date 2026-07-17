Alta cucina d’autore a Favara: il 10 agosto il ristorante Dado Matto ospita lo chef Gianfranco Schifano per una esclusiva cena degustazione

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Una serata all’insegna dell’alta gastronomia, della creatività e dell’eccellenza culinaria. È quella in programma lunedì 10 agosto 2026, alle ore 20:30, al Ristorante Pizzeria Dado Matto di Favara, che ospiterà un esclusivo Menù Degustazione firmato dallo chef Gianfranco Schifano, annoverato tra i 70 chef italiani più importanti al mondo.

L’evento vedrà la collaborazione dello chef resident Francesco Schifano, con un percorso gastronomico studiato per valorizzare materie prime d’eccellenza attraverso tecniche innovative e sapori ricercati, offrendo agli ospiti un’autentica esperienza sensoriale.

Il menù prenderà il via con un raffinato amuse-bouche composto da bomboloni salati farciti con astice, maionese al cavallino, yogurt, maionese ai peperoni e caviale con polvere d’oro. Seguirà una burrata affumicata accompagnata da gambero rosso, sfere di cipolla rossa, caramello di Tropea e bottarga di muggine.

Tra le portate principali figurano un delicato baccalà mantecato al finocchietto selvatico con pane spugna, gli gnocchi di patate farciti con scampi e bufala, mantecati nel burro ai ricci di mare con pesto di rucola e polvere di nero di seppia, e le triglie rosse in crosta di pane, servite con una profumata zuppetta allo zenzero e limone marocchino.

A chiudere il percorso gastronomico sarà il dessert “Pera cotta al Barolo”, impreziosito da caramello soffiato e crema pasticcera con capelli d’angelo.

L’iniziativa sarà arricchita dalla partecipazione del dottor Salvatore Baiamonte, esperto di qualità alimentare, mentre lo show cooking sarà curato da Lady Chef Rita Trupia. Ad accompagnare ogni portata sarà una selezione di vini della prestigiosa Cantina Mazzei, pensata per esaltare ogni sfumatura del menù.

L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per gli appassionati dell’alta cucina e per chi desidera vivere un viaggio gastronomico tra tradizione, innovazione e prodotti di eccellenza.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 389 0267427.

L’evento si svolgerà presso il Ristorante Pizzeria Dado Matto, in viale Enrico Berlinguer 46, Favara (Agrigento).