Alonge presenta la squadra degli assessori: “Agrigento merita competenza e responsabilità”

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Prosegue la corsa verso le elezioni comunali con la presentazione ufficiale della squadra che affiancherà Dino Alonge in caso di vittoria. Nel corso di un incontro con la stampa tenutosi al Comitato elettorale del Villaggio Mosè, il candidato sindaco ha svelato i nomi degli assessori designati, illustrandone competenze e profili professionali.

La futura giunta vedrebbe la presenza di Paola Antinoro, Sergio Burgio e Pasquale Spataro per Fratelli d’Italia, Fabio La Felice indicato dall’Udc, Nina Falzone in rappresentanza di Forza Italia e Chiara Scorsone per Forza Azzurri. A questi si aggiungono Daniela Catalano e Giuseppe Accolla, scelti direttamente da Alonge.

“Ho voluto presentare ai cittadini una squadra composta da persone qualificate, con esperienze e capacità che ritengo fondamentali per amministrare Agrigento”, ha dichiarato il candidato.

Nel corso dell’incontro, Alonge ha dedicato un passaggio anche alla recente decisione di Giuseppe Di Rosa, esprimendo vicinanza personale a lui e alla sua famiglia. “Gli sono vicino come amico e come uomo. Avevo auspicato una campagna elettorale basata sul rispetto reciproco e sul fair play; prendo atto che non sempre è stato così, ma continuerò a portare avanti il mio percorso con serenità”, ha affermato.

Guardando alla competizione elettorale, il candidato si è detto disponibile al dialogo e al confronto con gli altri protagonisti della corsa a Palazzo di Città, citando in particolare La Vardera e Sodano. “Non temo il confronto con nessuno. Ho sempre parlato con libertà e senza condizionamenti, dimostrando autonomia nelle mie scelte”, ha sottolineato.

Infine, Alonge ha ribadito la propria visione del ruolo di sindaco, definendolo un incarico di servizio e non di potere personale. “La carica non appartiene a una singola persona, ma all’intera comunità. L’obiettivo è lavorare per Agrigento e per i suoi cittadini”, ha concluso.