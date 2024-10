Alluvione di Licata, l’emergenza continua; allagati stazione ferroviaria e mercato ortofrutticolo

Condividi

Visualizzazioni 146

La paura per il fiume esondato è, almeno per il momento, cessata, ma è arrivata l’ora delle ricognizioni per capire quanti danni, e sono tanti, ha fatto il Salso uscendo dal proprio letto.

Fanno impressione le immagini del mercato ortofrutticolo di via Giarretta e della vicina stazione ferroviaria, completamente sott’acqua. Da ore Protezione Civile e volontari sono in azione con le pompe idrovore, ma ci vorrà molto tempo prima che la situazione torni alla normalità.

Montagne di fango nella zona ex Montecatini, dove maggiore è stato l’allagamento, considerato che il fiume è a due passi ma, ovviamente, le preoccupazioni più grandi arrivano dalle campagne. La Piana di Licata, abitualmente fertilissima, ieri è diventata un “lago”, con le colture e le serre completamente ricoperte di acqua. Bisognerà capire cosa è rimasto, se è rimasto qualcosa, delle coltivazioni.

quilicata.it