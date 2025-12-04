All’I.I.S. “Fermi” di Aragona una festa dell’amicizia per la Giornata internazionale delle persone con disabilità

Condividi

Visualizzazioni 136

Una festa dell’amicizia, un abbraccio collettivo alla diversità, un invito a guardare l’altro con occhi nuovi: questi gli ingredienti che hanno caratterizzato, all’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Aragona, la celebrazione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, ricorrenza istituita dall’ONU per promuovere inclusione, diritti e consapevolezza sulle sfide che le persone con disabilità affrontano quotidianamente.

Un appuntamento, organizzata in collaborazione con l’associazione ACLI di Agrigento, che il “Fermi” di Aragona ha vissuto come occasione di riflessione, partecipazione e valorizzazione della diversità.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di una rappresentanza degli studenti e delle studentesse dell’istituto, guidati dalla professoressa Maria Portella, che ha condotto un percorso di riflessione dedicato ai temi dell’inclusione e della responsabilità condivisa.

A rendere l’evento ancora più significativo è stata la presenza del tenore agrigentino Andrea Donzella, giovane talento del territorio, che ha incontrato gli studenti portando la propria esperienza di vita e il valore dell’arte come strumento di dialogo e sensibilità.

“La Giornata internazionale delle persone con disabilità non è solo un momento celebrativo – ha sottolineato la Dirigente Scolastica, Elisa Maria Enza Casalicchio – ma un richiamo concreto al nostro impegno quotidiano. La scuola deve essere un luogo in cui ogni studente si senta accolto, valorizzato e libero di esprimersi. Questa giornata ci ricorda che l’inclusione non è un obiettivo da raggiungere una volta per tutte, ma un percorso continuo che si costruisce insieme, nella comunità scolastica e oltre”.

Con questa iniziativa, l’I.I.S. “Fermi” ha ribadito la propria attenzione verso una scuola capace di educare al rispetto, all’ascolto e alla valorizzazione di ogni persona, confermando il ruolo fondamentale dell’istituzione scolastica nella costruzione di una società più equa e inclusiva.