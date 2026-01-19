Allerta meteo, allo stato domani scuole chiuse a: Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Favara, Burgio, Lucca Sicula e Ribera

Condividi

Il maltempo continua a colpire duramente la Sicilia e non accenna a concedere tregua. La Protezione civile regionale ha diffuso un nuovo bollettino di rischio meteo-idrogeologico e idraulico che prevede allerta arancione per la provincia di Agrigento e allerta rossa per l’intera Sicilia orientale, dalla provincia di Messina fino a Ragusa, includendo anche le aree di Catania e Siracusa.

La situazione, già critica nelle scorse ore, è destinata a peggiorare ulteriormente. Nella giornata di ieri diversi sindaci dell’Agrigentino avevano già disposto la chiusura delle scuole per le giornate del 19 e 20 gennaio, mentre altri avevano limitato il provvedimento alla sola giornata odierna. Tuttavia, alla luce dell’evoluzione negativa delle condizioni meteorologiche, numerosi primi cittadini stanno estendendo le ordinanze di chiusura.

È il caso del Comune di Favara, dove il sindaco Antonio Palumbo ha annunciato per martedì 20 gennaio la chiusura di tutte le scuole e degli uffici pubblici. Una decisione analoga è stata adottata anche dai sindaci di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Burgio, Lucca Sicula e Ribera, che hanno scelto di privilegiare la sicurezza dei cittadini.

Le autorità raccomandano la massima prudenza, invitando la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione civile, mentre resta alta l’attenzione su possibili criticità legate a frane, allagamenti e innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua.