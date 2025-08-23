Allerta gialla sull’Etna, sopralluogo della Forestale

Il Corpo forestale della Regione siciliana ha effettuato un altro sopralluogo nelle aree sommitali dell’Etna interessate dall’attuale fase eruttiva. E’ stata raggiunta la frattura che si è aperta il 20 agosto a quota 3.100 metri, mentre si registra una significativa trasformazione del paesaggio nella zona della bocca effusiva di quota 2.900 metri, attiva dal 14 agosto: qui la lava si è ingrottata formando un piccolo ‘hornitos’, ovvero una struttura conica generata da espulsione lavica…
