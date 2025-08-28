All’assessorato regionale Territorio e Ambiente è stato ricostituito il Comitato tecnico scientifico dell’urbanistica. Ecco i componenti.

Condividi

All’assessorato regionale Territorio e Ambiente è stato ricostituito il Comitato tecnico scientifico dell’urbanistica, previsto dalla legge regionale 19 del 2020, e che ha sostituito il Consiglio regionale urbanistica. Con un decreto, l’assessore Giusi Savarino ha nominato i componenti, con il compito di supportare l’amministrazione ed esprimere pareri su pianificazione urbanistica, tutela del suolo, paesaggio, ambiente e attività agricole. Al fianco della stessa Savarino, al tavolo del Comitato siedono i dirigenti generali dei dipartimenti urbanistica e ambiente, i dirigenti di servizi dell’assessorato Nunzia Caravello, Silvia Casuccio, Salvatore Cirone e Daniela Grifo, l’avvocato distrettuale dello Stato di Palermo, il soprintendente per i beni culturali e ambientali e l’ingegnere capo del genio civile territorialmente competente. Nominati inoltre i docenti universitari Giorgio De Guidi (geologia, Università di Catania), Marina Adriana Arena (urbanistica, Università di Messina) e Antonio Motisi (agro-forestale, Università di Palermo). Per le organizzazioni professionali sono componenti Salvatore Lo Cascio, Laura Mannino e Manuela Sarcià (consulta ordini architetti), Giuseppe Ruggirello (consulta ingegneri), Barbara Forte (ordine geologi) e Antonio Cullò (federazione ordini agronomi e forestali). Il comitato sarà in carica fino al 2029 e i componenti non potranno essere confermati. E Giusi Savarino commenta: “Abbiamo ricostituito un organismo tecnico di grande importanza per le attività dell’assessorato. Adesso si metterà immediatamente al lavoro per esprimere i pareri di competenza. Il precedente comitato non ha lasciato arretrati e si riparte con l’obiettivo di garantire sempre velocità ed efficienza. Per questo sono state scelte personalità di alto profilo dalle terne proposte dalle Università e dal mondo delle professioni”.

