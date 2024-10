Allarme “mostro” a Racalmuto

Condividi

A Racalmuto la comunità è preoccupata perché un mostro si aggira ancora indisturbato e capace di nuocere. Si tratta di un malvagio criminale che ha ucciso, sparandogli, il cane di un’insegnante, Paola Sardo, che lo ha raccontato sui social e che ha denunciato quanto accaduto ai Carabinieri. Ovviamente si presume, anzi si ritiene con certezza, che i militari abbiano avviato le indagini iniziando con l’analisi balistica, per risalire a colui che ha premuto vigliaccamente il grilletto. A meno che l’arma non sia registrata, e quindi detenuta illegalmente. E in tal caso, che il malvagio sia ancora a piede libero è ancor più pericoloso, perché coloro che compiono certe vigliaccherie, nascondendosi perché vigliacchi, sono capaci di qualsiasi altra nefandezza. Rischia fino a due anni di reclusione. I racalmutesi sono invitati a riferire ai Carabinieri, anche in forma anonima, elementi utili alle indagini.