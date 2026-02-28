All’Aica i primi 10 milioni di euro dalla Regione

Condividi

La Regione Siciliana ha stanziato 10 milioni di euro nel 2026 destinati all’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, al fine di pagare parte del debito di oltre 23 milioni con Siciliacque ed evitare l’interruzione del servizio. Il finanziamento, prima parte di un totale di 20 milioni disposto dal governo di Renato Schifani e previsto nella legge di bilancio 2026-2028, dovrà essere restituito in dieci anni a decorrere dal 2029. I fondi serviranno solo a saldare le fatture già emesse. La Regione impone all’Aica di installare i contatori mancanti, migliorare la riscossione delle bollette e pagare regolarmente le forniture, con controlli dell’Assemblea Territoriale Idrica e del Dipartimento regionale. In caso di inadempienza, anche i Comuni soci risponderanno del debito.