All’aeroporto di Palermo si promuove “Agrigento Capitale Cultura 2025”

Come recentemente annunciato in occasione di un’apposita conferenza, adesso all’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo sono stati installati i pannelli, con foto e video, promozionali per “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”. Il presidente della Gesap, la società che gestisce l’aeroporto, Salvatore Burrafato, afferma: “Questo appuntamento è cruciale non solo per Agrigento, ma per tutta la Sicilia. Abbiamo iniziato sin da subito a promuovere l’iniziativa tra i passeggeri che scelgono lo scalo di Palermo, e i risultati sono già evidenti: le persone apprezzano e iniziano a tenerne conto. Siamo convinti che questa promozione contribuirà a far crescere i numeri dell’aeroporto e ad attrarre sempre più visitatori per Agrigento”. Il progetto è frutto della collaborazione con il Distretto turistico Valle dei Templi e la Fondazione Agrigento 2025.