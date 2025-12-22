Alla Zisa di Palermo un grande progetto per il recupero del quartiere su un terreno donato dal pentito Leonardo Vitale

Condividi

Si è svolta nel monastero di Santa Caterina, una grande cena di beneficenza per la raccolta dei fondi in favore dell’ambizioso progetto fortemente voluto da Frate Gaspare La Barbera, già Padre Provinciale dei Frati Conventuali Minori di Sicilia e Calabria, che prevede la realizzazione di un grande parco di 5.200 mq. donato ai Frati Provinciali dal primo pentito di mafia Leonardo Vitale.

Il Progetto chiamato “ Parco della Fraternità” già in corso di realizzazione, prevede tra le altre cose, anche un centro diagnostico, spazi per lo svago, la cultura e lo sport, dedicato ai giovani.

Un progetto che nasce dal sogno di Leonardo Vitale di voler dar vita attraverso una cospicua donazione, ad uno spazio fruibile per la sua città e per il recupero del quartiere Zisa di Palermo, opera della sua conversione e fede in Dio che ha potuto reallizzare tramite la sorella Suor maria Cristina Vitale dell’ ordine delle Clarisse.

L’opera potrà realizzarsi con l’ausilio di cospicue donazioni private ed anche della Regione Sicilia che ha partecipato con la somma di 200.000 euro.

Con questo spazio che ritorna alla città, gli abitanti della zona ma soprattutto i tanti giovani che la abitano, potranno avere un’ opportunità per guardare all’avvenire con ritrovato senso di speranza per un migliore futuro.

