Alla Valle dei Templi è già primavera: i mandorli sono sbocciati

Condividi

Visualizzazioni 95

“Primavera non bussa, lei entra sicura come il fumo lei penetra in ogni fessura…”. Nella Valle dei Templi, come ogni anno, i mandorli sono già in fiore. Un “miracolo” che si ripete puntualmente ogni anno in questo periodo anche se negli anni passati, qualche volta, i mandorli sono sbocciati anche nel periodo natalizio.