Alessandro Mazzara è il nuovo Direttore Generale degli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo

Condividi

Visualizzazioni 142

Alessandro Mazzara, originario di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, direttore amministrativo all’Azienda sanitaria provinciale di Enna, è il nuovo direttore generale degli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, designato dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sanità, Daniela Faraoni. Mazzara, in attesa del parere della Commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale, è stato nominato come Commissario ed è subito a lavoro. Subentra al dimissionario Roberto Colletti.

Al Villa Sofia-Cervello è stato già direttore amministrativo, così come ad Agrigento e a Caltanissetta dove si è particolarmente distinto per la sua brillante attività svolta.