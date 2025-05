Alessandro Mallia è il nuovo sindaco di Realmonte

Condividi

Ha vinto la lista civica appoggiata dall’Udc di Decio Terrana. Una vittoria straripante nei confronti degli avversari Leonardo Aucello, con oltre 2000 voti di vantaggio e l’uscente Sabrina Lattuca che si ferma attorno ai 500 voti. Lo spoglio è ancora in corsa ma i giochi sono ormai fatti.

Mallia dopo avere aspettato una fiduciosa percentuale di vittoria si è spostato da casa sua verso la scuole che ospitava i 5 e unici seggi elettorali. E li è stata una grande festa.

Le prime parole sono state queste: “Abbiano stilato un programma che evidentemente è piaciuto ai nostri elettori; ed è con questo principio che farò di tutto per rispettare e portare avanti tutti i punti del programma. Non ho avversari, sono il sindaco di tutti e spero per il bene della comunità realmontina di poter lavorare insieme a tutti”.