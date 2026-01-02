Alessandria della Rocca, incendio in una ex casa baronale: 65enne gravemente ustionato

Condividi

Momenti di paura ad Alessandria della Rocca, dove un violento incendio è divampato all’interno di una ex casa baronale situata in via Umberto. Un uomo di 65 anni, di origini tedesche e residente da tempo nel centro agrigentino, è rimasto gravemente ustionato.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale. Durante il tentativo di prestare aiuto al ferito, un carabiniere è rimasto lievemente ferito ed è stato trasferito al pronto soccorso per le cure del caso.

I sanitari del 118, giunti nel centro del paese, hanno riscontrato ustioni gravissime e hanno inizialmente richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Tuttavia, a causa delle avverse condizioni meteo, il trasferimento è avvenuto in ambulanza: l’uomo è stato condotto in codice rosso all’ospedale di Corleone.

«Sono stati momenti drammatici – ha dichiarato il sindaco Mangione – vedere l’uomo avvolto dalle fiamme e non riuscire ad aiutarlo è stato terrificante. Purtroppo il distaccamento dei vigili del fuoco di Cianciana non era operativo e l’ambulanza di zona era impegnata in un altro intervento. Siamo spesso isolati e quanto accaduto è molto grave».

Restano ancora da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio. Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti del caso, mentre la priorità, nelle fasi iniziali, è stata data alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dell’area.