Alessandra Vella proposta come Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Agrigento

La Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato all’unanimità di proporre al plenum la nomina di Raffaele Cantone, attuale procuratore di Perugia, come nuovo procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno.
La decisione rientra nel quadro delle proposte formulate dalla Commissione per il conferimento di diversi incarichi direttivi e semidirettivi negli uffici giudiziari italiani. Tutte le altre indicazioni sono state approvate all’unanimità.
Tra queste, la proposta di nominare Mario Conte presidente della sezione penale del tribunale di Termini Imerese e Aldo De Negri presidente della sezione penale del tribunale di Palermo.
Via libera anche alla designazione di Ida Cubicciotti come presidente della sezione civile del tribunale di Lecce, mentre Alessandra Vella è stata indicata per la presidenza della sezione penale del tribunale di Agrigento. Per il tribunale di Treviso la proposta riguarda Piera De Stefani, destinata a guidare una sezione penale.
La Commissione ha inoltre approvato la riassegnazione del procuratore aggiunto di Firenze, Gabriele Mazzotta.