Aldo Mucci(SGS): “Il futuro sindaco dovrà passare da una gestione ordinaria a una visionaria, sfruttando fondi europei e regionali per superare le “ombre” di Agrigento”

Il futuro sindaco di Agrigento si troverà davanti a una città con problemi strutturali vecchi di decenni, aggravati dal recente fallimento percepito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Dichiara Mucci leader SGS Scuola. Le priorità concrete che un sindaco credibile dovrebbe affrontare nei primi 18–24 mesi (ordinandole per urgenza e impatto percepito dai cittadini): Manutenzione ordinaria e decoro urbano – Emergenza quotidiana- Fermare il degrado visibile: marciapiedi distrutti, tombini scoperti/asfaltati male, strade piene di buche, erbacce ovunque, cassonetti rotti/straripanti, illuminazione pubblica a pezzi. Azioni immediate: piano di manutenzione straordinaria con ditte esterne per 12–18 mesi, multe davvero applicate per incuria privata, task force anti-degrado h24 con vigili urbani.

Ed ancora: Acqua, fogne e dissesto idrogeologico – Problema esistenziale Crisi idrica frequente + allagamenti a ogni pioggia + frane (la provincia ne ha migliaia mappate, la città è fragile). Accelerare i fondi già stanziati per rete idrica/fognaria (che spesso restano fermi), piano anti-frane per i quartieri a rischio (Rabato, Addolorata, ecc.), collaborazione stretta con Genio Civile e Regione. Rifiuti e igiene urbana – Punto di non ritorno Emergenza immondizia ciclica, roghi tossici, discariche abusive. Rinegoziare il contratto con la ditta di raccolta, aumentare la differenziata porta-a-porta nelle zone centrali, impianti di videosorveglianza mirata, campagna seria di educazione + sanzioni progressive. Mobilità e parcheggi –Caos quotidiano. Traffico ingestibile, mancanza parcheggi, statale 115/189/640 malmesse. Piano parcheggi (strutturati + strisce blu intelligenti), navette elettriche Valle dei Templi centro, pedonalizzazioni estive estese, pressione fortissima su ANAS e Regione per sbloccare i cantieri fermi. Turismo e Valle dei Templi – L’asset che non rende abbastanza.

Dopo il flop Capitale della Cultura, serve invertire la narrazione. Ticket unico integrato (Valle + città + musei + bus), prolungamento visite serali con illuminazione artistica, navetta continua aeroporto/porto/centro, incentivi bed&breakfast e ristoranti nel centro storico, marketing aggressivo all’estero (non solo Italia). Bilancio e capacità di spesa – Malattia cronica Risorse ci sono, ma non si spendono (Corte dei Conti lo ha certificato più volte). Rafforzare l’ufficio tecnico e i Rup con figure esterne qualificate a tempo determinato, digitalizzazione procedure appalti, obiettivo: spendere almeno l’85% dei fondi europei/PNRR entro scadenza. Sicurezza percepita e vivibilità sociale. Degrado, spaccio visibile in alcune zone, violenza (anche episodi gravi a Capodanno), disoccupazione giovanile altissima. Presidio fisso polizia locale + collaborazione prefettura/questura, progetti di inclusione per periferie, aiuto concreto alle associazioni che fanno mense e doposcuola. Il prossimo sindaco – continua Mucci – dovrebbe smettere di inseguire grandi eventi spot e concentrarsi su manutenzione, servizi essenziali e decoro. Gli agrigentini sono stufi di promesse altisonanti e foto con vip: vogliono una città pulita, funzionante e vivibile 365 giorni l’anno, non solo quando arrivano i turisti o le telecamere.

In sintesi, il futuro sindaco dovrà passare da una gestione ordinaria a una visionaria, sfruttando fondi europei e regionali per superare le “ombre” di Agrigento (povertà, infrastrutture carenti) e valorizzare le “luci” (patrimonio culturale). Il successo dipenderà dalla capacità di collaborare con istituzioni superiori e coinvolgere la comunità, evitando gli errori del passato come l’assenza di programmazione. Chi riuscirà a dimostrare con i fatti (non con i post su Facebook) di saper fare le cose basilari bene e velocemente partirà con un vantaggio enorme nel 2026. Credo che la politica istituzionale abbia bisogno di persone preparate e appassionate, Agrigento ha bisogno di amministratori capaci, onesti e visionari: auguro a tutti i candidati di lavorare con serietà per risolvere le emergenze idriche, infrastrutturali, occupazionali e sociali che da troppi anni affliggono il nostro territorio. Io sarò al loro fianco – e soprattutto al fianco dei cittadini – nel ruolo che ho scelto: quello del sindacalista conclude il dirigente sindacale.