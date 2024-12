Aldo Mucci: “Ufficio Scolastico Regionale, significativo il lavoro svolto dal vice direttore Generale Marco Anello”

Condividi

“All’USR Sicilia cambiano i direttori generali, uno ogni due tre anni, poi il nulla per mesi. La scuola, una delle più importanti istituzioni del nostro Paese, ponte di trasmissione, di cultura e conoscenze, di democrazia si ritrova senza una guida – dichiara Aldo Mucci del direttivo nazionale SGS scuola. Il tutto in un momento “storico” in cui la scuola di oggi ha bisogno di un grande impegno condiviso, di immergersi in quei cambiamenti della società facendoli suoi. La scuola di oggi – continua Mucci – va cercata e amata. Cercata da quelle istituzioni che compongono la nostra democrazia, amata dalle famiglie, dagli studenti, dagli stessi educatori. In questa “vacatio” dal gusto Pirandelliano emerge – per fortuna della scuola siciliana – il significativo lavoro dei dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale, guidati dal vice Direttore Generale Marco Anello, il quale si destreggia con grande sapere e professionalità in un mondo di cose da fare. Ci auguriamo che il nuovo direttore generale continui il lavoro dell’instancabile Marco Anello – al quale va il nostro apprezzamento – con uguale dinamismo”, – conclude Mucci del direttivo nazionale SGS Scuola.