Aldo Mucci, tre anni fa, presso la Sala Gialla “Piersanti Mattarella” ARS, nasceva SGS

SGS, il Sindacato Generale Scuola compie 3 anni. Nell’ottobre del 2021, alcuni lavoratori della scuola si incontrarono a Buonfornello, per parlare dei problemi che incombevano nei vari Istituti scolastici della Sicilia. Vitello, Calandrino,Puliafito, Napoli, Baio, Oliva,Camarda lavoratori che provenivano dal “bacino scuolebelle”, sfruttati per oltre 20 anni dalle cooperative, sapevano bene cosa significava garantire ai lavoratori della scuola la dignità, il dovere ed il rispetto. Quell’anno venne fondato idealmente il Sindacato Generale Scuola, un unico organismo sindacale su tutto il territorio nazionale, rappresentante degli interessi di tutti i lavoratori della scuola, senza distinzione di fede politica o religiosa. Il Sindacato Generale Scuola nasce in un momento in cui al ministero dell’istruzione il Ministro Professor Patrizio Bianchi – voluto da Mario Draghi – dichiarava che tra le priorità, capire il ruolo della scuola nel piano nazionale di Rilancio e Resilienza. La scuola in quel periodo fu“bersagliata” di riforme: sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, degli istituti tecnici e professionali,sul reclutamento e la formazione dei docenti,del dimensionamento scolastico,dell’orientamento scolastico. Nessun cenno circa l’ampliamento di collaboratori scolastici e amministrativi nelle “sofferenti” scuole.

A ottobre, nella meravigliosa Sala Gialla “Piersanti Mattarella” dell’Assemblea Regionale viene presentato ufficialmente il SGS – Sindacato Generale Scuola. Ricordo gli indirizzi di saluti dichiara Aldo Mucci: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni,il Presidente dell’ARS Galvagno, il sindaco di Catania Trantino.Gli interventi della Sen.Ella Bucalo, dell’on. Giusy Savarino, Assessore al Territorio e Ambiente, dell’on. Carolina Varchi, Commissione Giustizia Camera dei Deputati e v. Sindaco di Palermo,dell’avv. Antinoro, della dott.ssa Giusi Mirabelli del direttivo regionale SGS.

Nasceva così il Sindacato Generale Lavoratori della Scuola, un’organizzazione sindacale democratica, costituita da lavoratrici e lavoratori impegnati nelle istituzioni educative e scolastiche del nostro Paese. Oggi, il Sindacato Generale Lavoratori della Scuola è orgogliosamente presente in tutto il territorio nazionale. Le nostre RSU e le RSA sono presenti in molte scuole della Regione Sicilia. Dichiarano i componenti del direttivo nazionale SGS.