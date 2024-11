Aldo Mucci SGS. Valorizzato il personale ATA: Dopo le doglie del parto, la montagna ha partorito un ridicolo topo

Condividi

Prendo in prestito una frase del poeta romano Orazio, ritenuta proverbiale “Parturient montes, nascetur ridiculus mus”, tradotta letteralmente, significa: “I monti avranno le doglie del parto, nascerà un ridicolo topo” Esultano le OS firmatarie del CCNL 2024. É stato pubblicato il Decreto n. 140 del 12 luglio 2024 relativo alle modalità di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all’interno delle Aree. Possono partecipare alle procedure selettive per l’attribuzione di posizioni economiche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell’Area dei Collaboratori, nell’Area degli Operatori o nell’Area degli Assistenti che, all’avvio dell’anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbiano maturato nell’area un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. Non rileva l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda. Spalmati in tre anni 2024/25, 2025/26 e 2026/27 la enorme cifra di 80 euro lorde è un traguardo importante. Un traguardo di cui vantarsi,un traguardo da riempire le pagine dei siti sindacali di “grande spessore” Tutti i canali social delle OS firmatarie si sono attivati. “Chiedilo a noi” Per non parlare delle assemblee indette in tutta Italia,dove le OS firmatarie spiegheranno ai lavoratori che finalmente potranno tirare un sospiro di sollievo “economico”. Attenzione ribadiscono le OS firmatarie: “La procedura per l’attribuzione della posizione economica prevede la partecipazione ad un corso di formazione a cui è ammesso tutto il personale che ha presentato domanda”.Ed ancora: Grazie alle nostre richieste, è stato superato l’eventuale limite di ammissione al corso ad un numero di candidati pari al 130% dei posti disponibili, che sarebbe stato selezionato attraverso un test a risposta multipla. La grande montagna “incinta” da tantissimi anni finalmente ha partorito conclude Mucci del SGS Scuola.