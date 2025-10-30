Aldo Mucci (SGS) : “Sviluppo sociale, economico e culturale deve partire dalla scuola”

Condividi

A differenza di sindacati storici, il SGS si distingue per l’indipendenza da ideologie partitiche e un focus su innovazione e radicamento territoriale – dichiara Mucci – . SGS non è un sindacato confederale, ma intercategoriale e autonomo, con enfasi su formazione, merito e contrasto alle emergenze sociali. In pochi anni, il SGS è passato da un’iniziativa regionale a un attore nazionale, rappresentando una “famiglia” di lavoratori impegnati per una scuola più equa e resiliente. La storia del SGS è quella di un sindacato “giovane” ma ambizioso, pronto a immergersi nelle sfide del presente per costruire il futuro dell’istruzione italiana. Contrasto al disagio giovanile: “A giugno, – dichiara Mucci – abbiamo proposto la creazione di sportelli d’ascolto nelle scuole, un “approccio di squadra” coinvolgendo tutto il personale, e più investimenti per rendere la scuola un “laboratorio di crescita” e ascensore sociale, specialmente nei quartieri svantaggiati”.

Recentemente – continua Mucci – una delegazione SGS è stata ricevuta dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Durante l’incontro, tenutosi presso la sede ministeriale, abbiamo discusso di inclusione, innovazione e superamento dei divari territoriali, di Agenda Sud. Ad onor del vero possiamo affermare la disponibilità e apertura del Ministro -dichiara Aldo Mucci – Ed ancora: “siamo partiti da un dato oggettivo importante: “la scuola è il cuore pulsante della Nazione”, da lì parte tutto, sviluppo sociale, economico e culturale”.