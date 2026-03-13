Aldo Mucci (SGS), sentenza Corte d’Appello di Palermo: “Non creare false illusioni ai lavoratori ex lsu ata”

Condividi

Visualizzazioni 83

Evitate chi promette “vittoria sicura per tutti” La frustrazione è comprensibile, ma l’unica via per cambiare le cose resta o pressione politica – dichiara Mucci – Come ha detto la stessa Corte d’Appello di Palermo nella sentenza n. 24/2026): lo stesso servizio (pulizie, ausiliariato nelle scuole statali, sotto ordini del dirigente scolastico) viene valorizzato per chi aveva un contratto co.co.co. “diretto” o altra forma, ma non per chi era formalmente con cooperativa (anche se di fatto il rapporto era identico, subordinato alla PA scolastica). Il Ministero continua a negare sistematicamente in fase amministrativa, costringendo migliaia di ex LSU ATA a ricorrere al giudice del lavoro (spesso con prove documentali simili: decreti proroghe USR, ordini di servizio DS, gestione ferie dal dirigente scolastico, ecc.). Costi, tempi e stress: anche se molti ricorsi sono “gratuiti” su questo ho forti dubbi – dichiara Mucci – o low-cost per iscritti ai sindacati resta l’onere di raccogliere documenti, partecipare ad assemblee, attendere sentenze (mesi/anni), e il rischio di perdere. Non tutti i casi sono identici: alcuni ricorsi su appalti storici o ex LSU sono già stati rigettati in passato, e c’è chi accusa i sindacati di “creare false illusioni” o confusione tra co.co.co. e cooperative. Altri dicono che è “un business” per i sindacati (adesioni, tessere).

La sentenza non si applica automaticamente a chi aveva contratti subordinati a tempo determinato con cooperative private (le classiche coop di pulizie o servizi appaltati, senza socio pubblico Ministero). In quei casi, spesso l’organizzazione del lavoro, ferie, permessi e ordini venivano gestiti dalla cooperativa, non dal DS/scuola. Manca la prova forte di “subordinazione alla PA statale”. Applicare per analogia la sentenza di Palermo a tutti rischierebbe rigetti in tribunale (alcuni ricorsi simili passati sono già stati persi per mancanza di prove analoghe). Alcuni sindacati “sparano grosso” per raccogliere adesioni/tessere, promettendo vittorie facili, ma senza distinguere i casi (co.co.co. con socio pubblico vs. appalti privati)” -conclude il sindacalista.