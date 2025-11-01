Aldo Mucci (SGS) scuola: “Legge 104, ripulita dai furbetti, in arrivo i controlli INPS”

Condividi

“L’abbiamo detto, scritto e voluto con forza: “La Legge 104 ha bisogno di essere “ripulita dai furbetti” – – dichiara Aldo Mucci . La Legge 104/1992 rappresenta indubbiamente una conquista di civiltà per l’Italia. Approvata oltre trent’anni fa, ha introdotto per la prima volta un quadro organico di tutele per le persone con disabilità e per chi se ne prende cura, riconoscendo il diritto alla dignità, all’inclusione e alla qualità della vita. Tuttavia, la loro applicazione solleva interrogativi, specialmente durante le operazioni di mobilità territoriale del personale. Interrogativi che finalmente trovano risposte”.

Mucci continua: “A partire dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore nuove misure riguardanti i permessi e i congedi previsti dalla Legge 104. L’INPS avrà la facoltà di effettuare verifiche sui requisiti sanitari dei beneficiari in qualsiasi momento, introducendo controlli più rigorosi e una tracciabilità totale dei permessi concessi. Questa iniziativa mira a prevenire abusi e a garantire che i benefici siano riservati a chi ne ha realmente diritto. Non sarà più sufficiente avere un riconoscimento una tantum della disabilità o della condizione clinica: l’INPS potrà effettuare controlli periodici per verificare la persistenza dei requisiti necessari per usufruire dei permessi. La bozza della legge di Bilancio per il 2026, art. 129 prevede che i datori di lavoro pubblici potranno richiedere all’INPS di accertare se un lavoratore ha ancora diritto ai tre giorni mensili di permesso retribuito previsti dall’articolo 33 della Legge 104. Oltre ai controlli medici, le amministrazioni pubbliche saranno obbligate a fornire all’INPS informazioni dettagliate sui permessi e congedi concessi, inclusi i congedi straordinari e parentali, specificando anche il nome della persona assistita. L’obiettivo di questa misura è “colpire i furbetti” nel rispetto e sacrosanto diritto di coloro che utilizzano legittimamente i permessi” – conclude il dirigente sindacale.