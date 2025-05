Aldo Mucci (SGS) scuola : “Le RSU vanno intensamente ristrutturate”

Condividi

Visualizzazioni 106

Quella della scuola,sembra una categoria altamente sindacalizzata – nella scuola si votò per la prima volta dal 13 al 16 dicembre del 2000 – e invece quella dei sindacati della scuola è soltanto una grande forza ma impiegata male. Gli stessi iscritti e votanti sembra non abbiano avuto e non hanno alcuna voglia di avere voce in capitolo. Le recenti elezioni RSU hanno visto tutti vincitori, e tutto sarà archiviato, protocollato, come sempre. Non ci sono stati risultati sorprendenti oltre le previsioni e anche queste elezioni RSU non hanno rappresentato una svolta di programmi, contenuti e azione dei grandi sindacati della scuola. Stessi voti per i sindacati confederali, voto più voto meno, pareggio per qualche sindacato famoso per i ricorsi legali. Gli attori sono sempre gli stessi.

Per il SGS bisogna innanzitutto restituire alle RSU il loro autentico significato di organismo partecipativo che trae la sua forza rappresentativa proprio dal fatto di essere espressione diretta dei lavoratori. Oggi le controparti sono fortemente orientate a comprimere gli spazi di partecipazione delle scelte con le RSU. Molte amministrazioni sono infastidite dalla loro presenza ,molti fanno leva sul rapporto gerarchico. Serve una svolta, bisogna stabilire l’incompatibilità di incarichi di staff o privilegi personali degli eletti, il sindacato deve trovare una partecipazione effettiva, consapevole e costante degli iscritti, nel rapporto con i dirigenti locali. Serve una svolta, altrimenti il risultato sarà sempre lo stesso, per chi mette in campo migliore comunicazione, propaganda e demagogia sindacale, tutti interpreti del fallimento degli obiettivi contrattuali ,che sono sotto gli occhi di tutti.