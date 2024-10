Aldo Mucci (SGS) Scuola, la famiglia al centro, forza e solidarietà

Condividi

Visualizzazioni 106

“Il sindacato Generale Scuola organizzerà per la fine di ottobre un convegno sulla famiglia. La famiglia, come diceva Plutarco filosofo greco, trasmette una forza e una solidarietà tenace. Il filosofo Aristotele identifica la famiglia come il nucleo fondamentale della società, il suo primo mattone costitutivo: senza la famiglia non esisterebbe il resto della comunità politica (quello che Hegel chiamerà Stato). Pensare alla famiglia di oggi significa riferirsi ad un “qualcosa” di profondamente diverso rispetto al passato. Negli ultimi decenni le famiglie sono molto cambiate, sia nella loro struttura che nelle loro caratteristiche relazionali. Rispetto agli anni ‘80 dove i genitori erano in media più esigenti di oggi, pretendevano di più dai figli e a loro erano concessi orari e attività ben determinate, oggi ci si aspetta che i genitori siano molto competenti nel preparare i figli ad affrontare le sfide della vita mentre una volta la gestione delle problematiche della crescita era lasciata all’esperienza individuale del ragazzo. Nella scuola l’ingresso partecipativo delle famiglie è avvenuto con la legge 477 del 1973 e i successivi Decreti Delegati, che hanno dato alla scuola il carattere di “comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica”. Il ruolo della famiglia nel mondo della scuola diventa sempre più rilevante. Oggi, la corresponsabilità scuola-famiglia nell’educazione assume un’importanza fondamentale, anche se negli ultimi anni, abbiamo assistito a rapporti difficili tra scuola e famiglia che hanno sicuramente ostacolato il percorso formativo degli alunni. Ne parleremo al nostro convegno, con illustri relatori” – dichiara Aldo Mucci del direttivo nazionale.