Aldo Mucci SGS. Scuola: “il sud non è un peso,ma una straordinaria risorsa”

“La scuola è la prima forma di emancipazione sociale. Se tutti siamo d’accordo su questo, allora bisogna ripartire dalla scuola – dichiara Mucci – Per ripartire dobbiamo innanzitutto dare risposte alle migliaia di docenti e ATA, precari che lavorano da tanti anni a singhiozzo, senza certezze. Solo a Palermo migliaia di ATA attendono da anni una certezza lavorativa, un futuro sereno. Anche loro sono un esempio di quanto sia difficile vivere al Sud, e di quanto sia importante che torni ad esserci uguaglianza nelle opportunità per tutti. A breve incontreremo le Istituzioni , con le quali vogliamo aprire un confronto sulla Scuola, sul contrasto alla dispersione scolastica in contesti fortemente svantaggiati come il nostro. A quel tavolo presenteremo le nostre analisi. Una disamina analitica dei nostri “accertamenti fatti sul campo”. I nostri dirigenti sindacali lavorano in molti Istituti scolastici della Sicilia, e dialogando con i loro Dirigenti, con i Dsga, con gli insegnanti, con gli ATA, riscontrano la necessità di incrementare il personale, docenti e ATA . Secondo una recente ricerca Svimez, effettuata lo scorso anno, il nostro Paese “viaggia” su due scuole. Negli anni passati c’è stato un vero e proprio “disinvestimento” progressivo nella filiera dell’istruzione da parte della classe politica. Vogliamo cambiare questo stato di cose – dichiara Mucci – Il Sindacato Generale Scuola ha da sempre sostenuto che le diseguaglianze si contrastano partendo dalla scuola che è la prima forma di emancipazione sociale. Il Sud non è un “peso”, ma una grande risorsa che ha tanta voglia di continua emancipazione, di cultura, per farlo c’è bisogno di un esercito di maestri. Come dice sempre la scrittrice Michela Murgia – che ho avuto l’onore di incontrare – “insegnare è mettere in circolo qualcosa che rimane e ritorna” – conclude Aldo Mucci.