Aldo Mucci (SGS Scuola) dona una Panchina Rossa a ogni Provveditore della Sicilia

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Il dirigente nazionale del Sindacato Generale Scuola (SGS), Aldo Mucci, annuncia un’iniziativa concreta e di grande valore simbolico: donerà una Panchina Rossa a ciascun Ufficio Scolastico Provinciale (Provveditorato) della Sicilia, in collaborazione con gli Stati Generali delle Donne. Le Panchine Rosse, simbolo riconosciuto della lotta contro la violenza di genere e i femminicidi, saranno posizionate presso gli Uffici degli Ambiti Territoriali della Sicilia. Ogni panchina sarà corredata di targa con il numero antiviolenza 1522 e rappresenterà un monito permanente per tutta la comunità scolastica.

”Portare le Panchine Rosse direttamente nei luoghi dove si decide il futuro della scuola siciliana ha un significato profondo – dichiara Aldo Mucci –. Vogliamo che ogni dirigente scolastico, ogni insegnante e ogni dipendente dell’amministrazione senta quotidianamente l’impegno contro la violenza sulle donne. La scuola deve essere il primo baluardo dell’educazione al rispetto e alla parità di genere».

L’iniziativa coinvolgerà tutti gli Uffici Scolastici Provinciali della Regione e si inserisce nel più ampio progetto nazionale degli Stati Generali delle Donne. Le donazioni saranno accompagnate da momenti istituzionali di consegna e sensibilizzazione. “Conosco personalmente i Provveditori siciliani e sono certo che accoglieranno questa iniziativa con profonda sensibilità e disponibilità istituzionale – conclude Aldo Mucci –