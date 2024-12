Aldo Mucci (SGS), Scuola AT di Caltanissetta e Enna: “Bene il nuovo dirigente Marcello Li Vigni, giovane e dinamico”

Condividi

“Con il dott. Li Vigni non ci siamo ancora incontrati, ma ho avuto modo di dialogare più volte telefonicamente, a seguito di alcune problematiche relative al personale scolastico. Ho sempre riscontrato dialogo e attento ascolto – dichiara Aldo Mucci – del direttivo nazionale SGS Scuola. Ed ancora: “non mi sorprende che l’uscente Direttore Generale dell’USR Giuseppe Pierro, prima di lasciare la Sicilia alla volta del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha effettuato la rotazione dei dirigenti degli uffici regionali, indicando il dott. Li Vigni quale dirigente dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Ufficio V dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia” . Il dott. Li Vigni ha una lunga esperienza nel settore dell’istruzione, avendo lavorato all’USR Sicilia e ricoperto anche il ruolo di revisore dei conti nelle istituzioni scolastiche siciliane. Li Vigni subentra a Filippo Ciancio, che negli ultimi quattro anni ha diretto l’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna. Filippo Ciancio è stato un dirigente attento alle problematiche della scuola, non ultimo il confronto con questa organizzazione, relativo agli ex LSU ATA oggi fortunatamente Collaboratori scolastici. Sono sicuro che il dott. Marcello Li Vigni si spenderà allo stesso modo, amplificando valori e condivisione” – conclude Mucci.