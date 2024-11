Aldo Mucci SGS, scrive al Ministro dell’Istruzione e Merito: l’USR Sicilia senza direttore,vogliamo continuità

Condividi

Visualizzazioni 133

Dopo avere inviato una nota al Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ai dirigenti dell’USR Sicilia, agli Ambiti Territoriali, il Dirigente SGS Scuola – Aldo Mucci – scrive ai dirigenti degli Ambiti territoriali. Recita la nota: “il 7 febbraio 2008, è entrato in vigore il DPR 260/07, la cui emanazione si è resa necessaria per dare attuazione al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale è stato istituito il Ministero della pubblica istruzione, “spacchettando” dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca. L’art. 7 del citato DPR 260/07 prevede che in ciascun capoluogo di regione abbia sede l’Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che rappresentano un autonomo centro di responsabilità amministrativa. I compiti e le funzioni dell’Ufficio scolastico regionale, recate dall’art. 7 del citato DPR 260/07. Funzioni importanti e necessarie al funzionamento del grande apparato scolastico regionale. Purtroppo dobbiamo constatare con grande sconcerto e mestizia, che l’USR Sicilia si ritrova, a distanza di due mesi dall’addio del dott. Giuseppe Pierro, a dovere “sostenere” un vuoto istituzionale che ci auguriamo venga colmato in tempi brevissimi. Ci permettiamo ricordare – scrive Mucci – che l’USR Sicilia, con il Direttore Pierro, ha sviluppato tutta quella energia positiva che ha consentito una “rivoluzione” in termini di impegno, pragmatismo e attenzione alle criticità scolastiche emerse. Non possiamo non evidenziare lo studio ed il lavoro relativo alla dispersione scolastica. Nella nostra regione c’è bisogno di continuità, con il grande lavoro svolto dal Direttore Giuseppe Pierro – sostenuto da tutto il personale dell’USR ed in particolare dal dott. Marco Anello, figura instancabile, di grande spessore ed esperienza, il quale ha vissuto in prima linea la scuola, nelle sue molteplici sfaccettature. C’è bisogno di nuova vitalità, vedi i cambi ai vertici degli Ambiti Territoriali di Caltanissetta ed Enna, di Trapani. C’è bisogno di continuità, dinamismo” – conclude Aldo Mucci del direttivo nazionale SGS scuola.