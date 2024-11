Aldo Mucci SGS, RSU Scuola: “Siamo pronti ad affrontare il futuro da protagonisti”

Condividi

“Appassionati del proprio lavoro e attivi negli istituti scolastici della Sicilia. Guardano alla storia per costruire il futuro della classe dirigente. Questi sono i volti del Sindacato Generale Scuola i quali si sono confrontati in un incontro programmatico utile alla individuazione delle nuove RSU della Scuola. “I delegati RSU svolgono un ruolo esposto per cui ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore, prevista negli articoli dall’1 al 15 dello Statuto dei Lavoratori” dichiara Peppe Paino, segretario provinciale SGS Agrigento. Ed ancora: “I componenti della RSU sono titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti. L’obiettivo di questo organismo sindacale è consentire un equilibrio dei poteri decisionali fra lavoratori e dirigente scolastico”. La RSU è un soggetto che si rapporta con il Dirigente Scolastico in modo paritario e si fa garante del funzionamento della scuola secondo le norme contrattuali, dalle quali non è assolutamente consentito derogare in peius dichiara Francesco Napoli segretario provinciale SGS Castelvetrano. I lavoratori eletti acquisiscono il titolo di Dirigenti Sindacali, quindi sono loro riconosciuti tutti i diritti e la pari dignità nella trattativa col DS dichiara Salvo Camarda SGS Scuola Enna. Nel ruolo di interlocutori con il capo di istituto, i delegati RSU si occupano dell’applicazione e gestione dei criteri di ripartizione del Fondo d’istituto; dell’articolazione dell’orario di lavoro e dei criteri di applicazione delle norme per la tutela della sicurezza e prevenzione nel luogo di lavoro, attraverso gli strumenti della contrattazione e del confronto dichiara Giovanni Oliva segretario SGS scuola Trapani. Un ruolo importante che va affrontato con ascolto, determinazione, democrazia e trasparenza. Questo organismo ha dunque una reale possibilità di realizzare un vero protagonismo di tutti i lavoratori nelle scelte organizzative e professionali che incidono nel lavoro quotidiano all’interno delle scuole”, – conclude Giusi Mirabelli segretaria provinciale SGS scuola Palermo.