Aldo Mucci (SGS) “Ricevere la lettera da Papa Leone XIV mi ha commosso”

L’elezione di Robert Francis Prevost al pontificato fu considerata inaspettata da molti commentatori. Francamente pensavo ad un Papa italiano dichiara Mucci. Papa Leone XIV eredita le sfide di Francesco con uno stile più riservato seguirà molto il pontificato di Francesco, soprattutto sui grandi temi sociali: la pace, la vicinanza agli ultimi, e un’economia più equa. “Una economia che non uccide”, per citare l’espressione cara a Papa Francesco. Quello che mi ha colpito è stata in particolare la critica – parlando ai cardinali nella prima messa – verso l’idea di un Cristo ridotto a “superuomo”, definendola una forma di “novello ateismo”. Ed ancora: “ Non possiamo dimenticare fratelli e sorelle che soffrono a causa delle guerre, ricordando in particolare Gaza, dove i bambini e gli anziani sono ridotti alla fame” Ed ancora: . “Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri a costruire ponti, con il dialogo, con l’incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo sempre in pace, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Sono questi i temi ed i pensieri di Papa Prevost che mi hanno spinto a scrivere, condividendo nel mio piccolo i suoi pensieri. “Francamente,con tutto il suo da fare, non pensavo minimamente che rispondesse” dichiara Mucci. La lettera della Segreteria di Stato non si è fatta attendere: “ Sua Santità Leone XIV con viva riconoscenza lieto per tale gesto di affettuosa comunione impartisce di cuore la Benedizione Apostolica. La bellezza di una lettera può emozionare e commuovere conclude Aldo Mucci.