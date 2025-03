Aldo Mucci SGS: “Realmonte, costruire “bellezza” e rigoglioso sviluppo”

Condividi

Visualizzazioni 122

Di sindaci sfiduciati ne sono piene le pagine della politica del nostro Paese – Dichiara Aldo Mucci dirigente regionale del SGS Sindacato Generale Scuola. È accaduto spesso che il Sindaco si dimettesse una volta scoperto di non avere più il sostegno della maggioranza, prima che una mozione di sfiducia potesse essere approvata, o, in alcuni casi, persino prima che una mozione di sfiducia fosse stata presentata. Quei sindaci – dimissionari – meriterebbero un “attestato” per il grande senso di democrazia e rispetto verso i cittadini. In un Comune non vi è solo la figura del Sindaco, vi è soprattutto il consiglio comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, il quale ha la funzione di controllo che si concretizza nel monitoraggio dell’attività degli organi politici al fine di accertarne la congruità all’indirizzo politico-amministrativo dell’ente. Ecco che viene fuori quel grande senso di democrazia, di comunità, di partecipazione, di dialogo. Se poi improvvisamente questi vengono a mancare, significa che di certo qualcun altro sta decidendo per noi. Ecco che il cittadino diventa passivo, e la democrazia si ammala. La politica deve essere servizio e senso di responsabilità verso i cittadini, rappresenta la coerenza e la priorità del bene comune sugli egoismi e sui giochi di prestigio improvvisati – pur di stare appiccicati alla poltrone – La città di Realmonte ed i suoi cittadini hanno il sacrosanto diritto di vivere una nuova stagione, con l’entusiasmo e la consapevolezza di avere di fronte tanti giovani pronti a spendersi per un Paese che può dare tanto. Gli scranni comunali non devono essere visti come “terra di conquista”ma luogo di dialogo, per costruire “bellezza” e rigoglioso sviluppo conclude Aldo Mucci dirigente SGS.