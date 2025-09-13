Aldo Mucci (SGS) : “Quel cambio di passo del Ministro Valditara”

Condividi

Visualizzazioni 170

Dopo 20 anni, dieci ministri e una serie di riforme incompiute,rimaste prive di seri contenuti, c’è un Ministro Giuseppe Valditara – che fin da subito ha una visione chiara di quella che deve essere la scuola, quella “vecchia” scuola che non vuol saperne di dinamismo, di cambiamento – dichiara Mucci leader del SGS Scuola. Ed ancora: “Quel docente ordinario di diritto romano e diritti dell’antichità, presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, si è messo in testa di organizzare secondo un nuovo schema la scuola italiana”. Da tre anni, il ministro sta tentando di rimodulare la scuola italiana attraverso indicazioni chiare, che permettono di costruire nuove realtà moderne,capaci di rispondere alle esigenze di una scuola proiettata verso il futuro. Ha cominciato fin da subito, cambiando il nome del dicastero, non più solo Ministero dell’Istruzione, ma anche del Merito. Un richiamo chiaro all’articolo 34 della Costituzione che recita: “I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi“. Un deciso cambio di passo nella visione della scuola, che senza perdere accoglienza e inclusione, vuole insieme stimolare ciascuno a dare il meglio di sé, premiando l’impegno. Con la pubblicazione delle nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e primo ciclo, c’è già un segno tangibile del cambiamento, con l’introduzione di : Formazione Integrale e Competenze Trasversali – Continuità Educativa – Didattica Digitale e Tecnologie – Didattica STEM Integrata – Apprendimento Concreto e Laboratoriale – Rapporto con il Passato.

Nell’ agenda del Ministro risultano già “spuntate” : Il nuovo esame di stato, i protocolli d’intesa con le associazioni contro la violenza sulle donne, i concorsi docenti, il rinnovo dell’impostazione dell’educazione civica, la nuova configurazione degli istituti tecnici, l’aumento degli insegnanti di italiano per stranieri ed i continui ragionamenti circa il personale ATA. A fronte di questo enorme lavoro, non c’è stato giorno senza che Valditara sia stato oggetto di critiche. Ci saremmo aspettati un sussulto, un consenso, anziché uno scenario immobile,granitico e deludente. Neppure le recenti elezioni dei RSU hanno mostrato un reale cambiamento, tutti schierati contro le riforme del ministro, pronti a chiudere i rubinetti dell’aria nuova che sta cercando di entrare dalla porta principale nelle scuole. Meglio tenere l’ormone dell’adrenalina chiuso in un cassetto a chiave. Fortunatamente ci sono docenti, collaboratori, genitori i quali vogliono, e vogliono sempre, e fortissimamente vogliono – “non me ne voglia il poeta e scrittore Vittorio Alfieri” – se ho usato una sua celebre frase – il cambiamento dichiara Mucci. Ed ancora: “Al Ministro Valditara suggerisco di sostenere quei docenti, collaboratori e quelle famiglie che hanno desiderio di cambiare la situazione scolastica, così da permettere conoscenza, scambio di idee, iniziative comuni, sostegno, motivare i genitori che hanno idee alternative a partecipare alla vita scolastica, continuare a dialogare con quelle sigle sindacali che hanno voglia di cambiare una straordinaria Istituzione – fino a ieri dormiente – che è la scuola conclude Aldo Mucci.