Aldo Mucci (SGS): “Precari della scuola, tutti al lavoro, anzi no !”

Proviamo ad immaginare un precario della scuola in attesa di essere chiamato. Il caso di Peppe – nome di fantasia per rispetto alla privacy – il quale, avvenuto il “miracolo” si precipita nell’Istituto, addirittura con un’ora di anticipo. Il dirigente gli comunica che il collaboratore scolastico,titolare, è a casa perché malato. Peppe si informa con alcuni colleghi per conoscere il numero di telefono del collega malato. Lo chiama: “come stai ?” dice Peppe al collega malato. Ed ancora: “a volte l’influenza lascia strascichi, cerca di cautelarti magari con qualche altra settimana di malattia”. Sono mesi che non lavoro dice Peppe ai colleghi,solo ai tempi del Covid ci si è resi conto dell’importanza di noi lavoratori asserisce. Oggi il personale ATA è formato da uno sparuto esercito insufficiente a soddisfare le esigenze della comunità scolastica,tra cui l’assistenza agli alunni disabili, affidata anche ai collaboratori scolastici. Peppe continua con la sua disamina: “Scrivono “dossier” a destra e sinistra, si rinnovano i tavoli al ministero, si organizzano scioperi, si scrive tanto sui media,dimenticando che è dal 2008 – anno strategico – che sono cominciati i tagli, con il personale Ata sempre meno considerato. Mi chiedo a cosa sono serviti i pomposi tavoli ministeriale asserisce Peppe se poi alla fine ci ritroviamo a dover fare la guerra dei poveri – vedi la telefonata al collega malato – con stampato addosso il timbro del “precariato infinito”. Mi sovviene – dice Peppe una frase celebre del film “L’armata Brancaleone” : “A tuo ammaestramento. Sai tu qual sia, in questa nera valle, la risultanza e il premio d’ogni sacrifizio umano? Calci nel deretano! .