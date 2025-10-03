Aldo Mucci (SGS) “Parte dalla Sicilia il sindacalismo moderno”

Condividi

“La nostra organizzazione, si caratterizza per un approccio dinamico, democratico e fortemente radicato nelle specificità socio-economiche della Sicilia, pur dialogando con il contesto nazionale – dichiara Mucci. Le caratteristiche principali di SGS sono un costante Focus su precarietà e diritti dei lavoratori. SGS si concentra su questioni come la stabilizzazione dei lavoratori precari, nel settore scolastico.

A differenza di un sindacalismo più tradizionale, spesso legato a grandi confederazioni, il sindacato generale scuola tende a essere indipendente, promuovendo un dialogo diretto con lavoratori e istituzioni, senza vincoli partitici. La nostra organizzazione affronta problematiche locali – come il degrado sociale in aree come lo Zen di Palermo ma con una prospettiva che si collega a battaglie nazionali, come il miglioramento delle condizioni scolastiche o l’incremento delle dotazioni organiche per il personale ATA e di sostegno. Il nostro modo di fare sindacato non si limita alla contrattazione lavorativa, ma abbraccia questioni culturali e sociali, come l’educazione e il riscatto delle periferie. SGS, ad esempio, ha proposto interventi socio-educativi per quartieri difficili, citando valori universali come la speranza (ispirandosi anche a figure come Papa Francesco) dichiara Mucci. SGS incarna il sindacalismo siciliano moderno continua Mucci. SGS è un movimento vitale, che si evolve tra radicamento territoriale e apertura al dialogo nazionale, con figure come i nostri segretari provinciali che ne incarnano la determinazione e l’umanità” – conclude Mucci.