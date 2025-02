Aldo Mucci SGS: “Meritatissima la nomina di Elisa Vaccaro a viceprefetto”

Condividi

“L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate. Credo che questa frase di Steve Jobs, inventore statunitense, calzi bene nella recente nomina della dottoressa Elisa Vaccaro”. Lo dichiara Aldo Mucci del componente nazionale del sindacato SGS che continua: “Una donna sensibile alle tematiche territoriali, ma nello stesso tempo decisa, e assolutamente intransigente verso la soluzione dei tavoli di crisi aperti presso la prefettura. Come dimenticare il grande sciopero dei lavoratori ex lsu ata, ricevuti dopo qualche minuto di protesta dall’allora Prefetto Dario Caputo. Come dimenticare le manifestazioni dei lavoratori operatori ecologici di Lampedusa. Anche in quel caso l’apertura immediata di un tavolo, con tutti gli attori della vertenza, ed un frenetico dialogo con la Commissione Garanzia Sciopero Roma. “Quando la vedrò nelle vesti di Prefetto” le dissi in una giornata tranquilla, senza vertenze alle porte, davanti alla macchinetta del caffè. La sua risposta è stata eloquente ,”un sorriso”.

Il lungimirante prefetto Salvatore Caccamo ha visto bene, avrà al suo fianco una grande donna, con esperienza e “memoria storica” della Città di Agrigento e provincia e delle loro criticità. A nome mio e del SGS – Sindacato Generale Scuola, le auguriamo buon lavoro” – conclude Aldo Mucci.