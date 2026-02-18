Aldo Mucci (SGS). Magistrati e Giudici nelle scuole, sono “anticorpo” contro il fascino dell’illegalità

Condividi

La legalità spiegata solo sui libri o da un professore appare spesso come un insieme di norme lontane e noiose. Un magistrato porta invece storie vere, casi reali,dilemmi concreti, conseguenze tangibili delle scelte. Questo rende il diritto qualcosa di vivo e non solo teorico. Quando un magistrato antimafia racconta il prezzo pagato (minacce continue, vita blindata, omicidi di colleghi/amici), la criminalità organizzata perde appeal “eroico” o “potente”. Diventa invece sinonimo di distruzione, paura e schiavitù. Lo stesso vale per baby gang, spaccio, cyberbullismo: sentire “dal vivo” le conseguenze penali e umane smonta molte razionalizzazioni adolescenziali. I ragazzi tendono a fidarsi di chi “fa” la giustizia ogni giorno piuttosto che di chi la insegna solo a parole. Il magistrato è visto come una figura neutrale e indipendente (non un poliziotto, non un politico), che applica la legge senza essere parte in causa. Questa autorevolezza aiuta a superare pregiudizi del tipo “la giustizia è uguale per tutti solo sulla carta”.

Spesso i giovani associano giustizia = carcere, manette, “vince chi ha più soldi/avvocati”. La nostra organizzazione, in più interventi, articoli e comunicati diffusi, ha esplicitamente chiesto di “tornare a portare nelle scuole la conoscenza diretta sulla mafia” e di invitare giudici e magistrati nelle classi, ispirandosi all’esempio pionieristico del giudice Rocco Chinnici (ucciso dalla mafia nel 1983) – dichiara Mucci – L’incontro diretto permette di spiegare: Presunzione di innocenza come garanzia per tutti (anche per loro in futuro), diritto di difesa come diritto umano fondamentale, contraddittorio e doppio grado di giudizio come strumenti di verità. Spiega che il giudice non è “padrone” ma garante di regole uguali per tutti. Questo ribalta l’immagine distorta che arriva da fiction, social, conclude Mucci.