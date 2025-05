Aldo Mucci (SGS) la scuola siciliana è una risorsa per l’emancipazione sociale e culturale dell’intera comunità.

Condividi

La scuola è una risorsa inestimabile per la Sicilia e l’intera nazione. “La Sicilia – scrive Mucci – è stata la patria di illustri scienziati, filosofi, scrittori e artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’umanità. Archimede, Empedocle, Ettore Majorana, Antonello da Messina, Vincenzo Bellini e tanti altri hanno portato la Sicilia alla ribalta mondiale grazie alle loro straordinarie conquiste. È proprio su queste solide fondamenta che dobbiamo costruire il futuro della nostra regione” “Le donne siciliane, inoltre, hanno giocato un ruolo fondamentale nel cambiare il corso della storia, dalla prima donna medico Bella di Paija alla prima docente universitaria Carmelina Naselli”.

Mucci evidenzia come la scuola siciliana, rappresenti una risorsa inestimabile per l’emancipazione sociale e culturale dell’intera comunità. Bisogna valorizzare il ruolo della scuola come motore di sviluppo e di affermazione dell’identità siciliana”. Mucci richiama l’attenzione sui grandi nomi che la Sicilia ha regalato al mondo, da Pirandello a Quasimodo, da Tomasi di Lampedusa a Camilleri, sottolineando come questa straordinaria produzione letteraria abbia contribuito a creare una reputazione unica per l’isola. In conclusione, il dirigente sindacale lancia un appello alla politica siciliana affinché, dialoghi con il sistema scolastico, per valorizzare il patrimonio culturale della Sicilia, unica vera chiave per garantire un futuro prospero e sostenibile alla regione.