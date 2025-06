Aldo Mucci (SGS) “La scuola negli ultimi 20 anni non ha vissuto di grandi slanci, andiamo avanti con la bozza MIM”

Condividi

Visualizzazioni 170

La scuola è una istituzione sociale importante, delicata e sofferente, e per guarire bisogna toccarla, auscultare al suo interno. La scuola negli ultimi 20 anni non ha vissuto di grandi slanci, ma è rimasta graniticamente attaccata ad un sistema,caratterizzato da programmi inadeguati, mancanza di risorse tecnologiche, scarsa motivazione e significative disuguaglianze territoriali. Non è esagerato dire che la scuola di oggi, si porta quel bagaglio di tendenze pedagogiche e culturali incollate al passato. Quelle tendenze che oggi ti presentano il conto. Serve tanto coraggio per scuotere la “granitica” istituzione scolastica, ed anche qualche percentuale di audiometria tonale in meno.

Nella fase di auscultazione, ci si è resi conto che bisognava intervenire,il mondo scolastico corre. Bisogna modernizzare il sistema e bisogna farlo in fretta. Ecco che Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) tira fuori la bozza delle Indicazioni Nazionali per il curricolo rendendola pubblica. Aspettavamo la svolta, da oltre 20 anni dichiara Aldo Mucci dirigente nazionale SGS. La nostra organizzazione ha sempre sostenuto che la scuola ha l’obbligo di avere obiettivi ambiziosi, puntando alla creazione di un Paese pronto alle sfide del mondo. Durante gli incontri al MIM, ce lo siamo detti più volte: “serve una scuola che coniughi educazione e conoscenza” La bozza delle Nuove Indicazioni Nazionali proposte dal Ministro Valditara, contiene una forte volontà di modernizzare l’insegnamento, lasciandosi alle spalle modelli obsoleti, eredità di scelte politiche che hanno spesso frenato il progresso. Ci saranno ulteriori incontri che serviranno a discutere,”aggiustare” la bozza di Valditara, nel frattempo andiamo avanti, i ragazzi non possono aspettare conclude Mucci.