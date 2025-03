Aldo Mucci (SGS) : “La scuola italiana non può funzionare senza un organico ATA stabile”

Condividi

Partiamo da un dato oggettivo: “La scuola italiana non può funzionare senza un organico ATA stabile, indispensabile per garantire condizioni di lavoro dignitose per tutto il personale” afferma Aldo Mucci del direttivo regionale SGS Scuola. SGS denuncia da tempo, come il sistema attuale di determinazione degli organici si basa su parametri numerici che non rispecchiano le reali esigenze delle scuole. Basta farsi un giro nei vari istituti della Sicilia, per toccare con mano moltissime scuole, con plessi “giganteschi” che hanno al massimo tre collaboratori scolastici. Altro problema importante è che ancora oggi – nei capitoli di bilancio annuali – la scuola è considerata come qualsiasi altra spesa pubblica. SGS lo dice da anni: “è necessario escludere dai vincoli di bilancio e investire in essa senza restrizioni” , altrimenti non avrà mai la considerazione che merita in termini di retribuzione. Non possiamo far finta di niente: “tra i lavoratori della scuola e quelli degli altri settori pubblici c’è un abisso in termini economici” ribadisce Mucci.

La proposta di SGS, riaffermata più volte al Ministero dell’Istruzione e del Merito, è quella di istituire un capitolo specifico, chiamiamolo RISORSE MIM o come vogliono – di spesa per l’adeguamento stipendiale dei lavoratori della scuola in cui fare confluire, annualmente, ulteriori risorse. Se si vuole un sistema di istruzione, moderno e di qualità bisogna investire. Un vecchio proverbio siciliano, diffuso anche al nord Italia dice: “Sine pecunia ne cantantur missae” Senza denari non si canta messa conclude Aldo Mucci.