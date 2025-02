Aldo Mucci SGS. “La mancata nomina del Direttore Generale USR, frena il rilancio della scuola nella nostra Regione”

Condividi

Visualizzazioni 150

“A novembre scorso il sindacato SGS Scuola ha manifestato preoccupazione per la mancata nomina del nuovo direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Nella recente nota inviata al Ministero Istruzione e Merito, sottoscritta dai componenti del direttivo regionale, SGS ricorda il lodevole impegno dei dirigenti e dei funzionari, nonostante la “vacatio”, in particolare dal dott. Marco Anello, figura instancabile, di grande spessore ed esperienza, il quale ha vissuto in prima linea la scuola siciliana , nelle sue molteplici sfaccettature – dichiara Aldo Mucci , del direttivo regionale Sicilia.

Nella nostra regione c’è bisogno di continuità che non può essere interrotta da tanto buio. C’è bisogno di nuova vitalità, vedi i cambi ai vertici degli Ambiti Territoriali di Caltanissetta ed Enna, Agrigento e Trapani. C’è bisogno di continuità, dinamismo afferma Aldo Mucci . Non stiamo ad elencare gli importanti compiti del direttore generale, ma vogliamo evidenziare che detta mancanza penalizza il dialogo ed il confronto costruttivo, utile al rilancio della scuola nella nostra Regione. C’è bisogno di percorrere la strada tracciata da Pierro, in una Terra dove ancora persistono dispersione scolastica, povertà educativa, ma anche una grande fame di scuola da parte di tanti giovani, i quali vogliono fuggire dalle squallide piazze, dove la mafia la fa da padrone. C’è bisogno di porre fine alla precarietà di tanti giovani, in attesa di un sacrosanto e duraturo lavoro. C’è bisogno di porre fine a quelle mail che invitano a fare qualche giorno di lavoro conclude Aldo Mucci”.