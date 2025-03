Aldo Mucci SGS. “La Carta docente anche per personale ATA e precari”

Condividi

Gli ATA, dichiara Aldo Mucci, del direttivo nazionale SGS Scuola, come abbiamo sempre sostenuto, sono dei professionisti, oltretutto gravati da compiti sempre più complessi e che richiedono competenze in continua evoluzione. Questi professionisti, hanno la necessità di disporre, senza dovere “sborsare” un euro, degli strumenti formativi e tecnici in grado di sostenere e potenziare il loro aggiornamento professionale.

A questo proposito SGS Scuola vuole mettere la parola “fine” a l’assurda situazione che vede il personale ATA nella condizione di non poter fruire dei vantaggi della Carta docenti offerti al restante personale della scuola. Ai tanti tavoli del MIM le organizzazioni sindacali rappresentative, hanno sottoscritto in chiave specialistica i profili professionali del personale ATA. Nessuno ha mai proposto un incentivo in busta paga, che accompagni questa figura importante e indispensabile del mondo scolastico. Da quei tavoli, purtroppo ,come recita un vecchio detto siciliano : “SÙ CCHIÙ I VUCI, CA I NUCI” (Sono uscite più le parole che i fatti).

Per quanto riguarda invece i ricorsi degli insegnanti presentati attraverso la nostra organizzazione, hanno preso il via i pagamenti per coloro che hanno ottenuto una sentenza di accoglimento sul ricorso Carta del Docente ovvero sul bonus da 500 euro destinato all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti. Il Ministero dell’Istruzione ha dato il via libera ai pagamenti. Tutti gli interessati potranno rivolgersi presso le nostre sedi sindacali per avere le informazioni del caso, conclude Aldo Mucci.