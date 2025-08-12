Aldo Mucci (SGS) “Il lavoro precario è una forma moderna di sfruttamento sistemico di violenza sociale”

Condividi

“Lavorare in nero non è solo una violazione delle leggi sul lavoro, ma rappresenta anche un danno economico e sociale significativo per il sistema previdenziale, per i lavoratori e l’economia del Paese – afferma Mucci. In un’intervista recente, ha dichiarato: “Il dramma dell’incertezza, la violenza della precarietà che colpisce i diritti e la stessa dignità dei lavoratori, può essere definito come un rapporto di lavoro in un ambiente di mafia”. Un’affermazione forte, che punta il dito contro un sistema che, secondo Mucci, ha trasformato la flessibilità lavorativa in una forma di schiavismo moderno.

Mucci evidenzia come le normative sul lavoro precario, introdotte negli ultimi quarant’anni, abbiano di fatto incentivato losfruttamento e la diffusione del lavoro nero, contrariamente agli obiettivi ufficiali. “Le leggi sulla precarietà dovevano servire a far emergere il lavoro sommerso. In realtà, hanno solo mascherato una deregulation sistematica del mercato del lavoro”, afferma.

Oggi il governo ha messo in campo nuovi controlli: Tecnologia e analisi dati avanzata, Collaborazione inter-istituzionale potenziata, Sensibilizzazione e canali di segnalazione facilitati, Aumento delle ispezioni mirate. A questo proposito se non saranno potenziati gli effettivi degli ispettorati del lavoro, (vedi carenza Agrigento) dell’INPS e dell’INAIL, lasceremo i lavoratori in balia della mafia del nero, la quale continuerà a sfruttarli” – conclude Mucci.