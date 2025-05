Aldo Mucci (SGS) : “Il futuro di Realmonte va costruito con i giovani ”

Condividi

Partiamo da un dato oggettivo: “ un territorio senza l’impegno e le iniziative dei giovani, è un territorio che difficilmente potrà sopravvivere” – dichiara Aldo Mucci dirigente nazionale SGS scuola – Ed ancora: “Ascoltare i giovani non deve essere una frase “coniata”, quasi vuota”. La ricchezza di un paese sono certamente i giovani, ai quali bisogna “aggrapparsi” per riattivare quella energia positiva, utile a costruire il futuro. Nella mia lunga carriera da sindacalista, ho imparato a lasciarmi influenzare da loro. Più volte – nelle manifestazioni che hanno riguardato la scuola – sono sceso in campo al loro fianco, mai davanti. Ho sempre sostenuto – durante incontri istituzionali – che al nostro Paese serve un cambiamento culturale, che rimetta i giovani al centro della vita lavorativa e politica, al centro dell’intera società, solo così possiamo ridare fiducia e speranza ad un’intera generazione disillusa, che si sente privata del proprio futuro e senza la quale un futuro non ci sarà.

Realmonte non può vivere di emergenze, di identità che stentano ad affiorare. Il suo territorio – Lido Rossello, Punta Grande, Pergole, Giallonardo, Scala dei Turchi (Punta Majata)– presenta aspetti paesaggistici che non hanno nulla da invidiare a Sharm el-Sheikh o altre località famose. La conoscenza condivisa di questo patrimonio è il primario lavoro culturale che la politica deve fare al fine del recupero di una coscienza di luogo che per decenni si è perduta. I giovani devono prendere coscienza del bene collettivo in cui sono cresciuti. Non dobbiamo dimenticare che il benessere e il progresso sono legati alla capacità di inventare e innovare, i giovani rappresentano le leve per risollevare il futuro della magnifica città di Realmonte. Le scelte politiche che si affronteranno devono tenere ben conto di queste potenzialità” – conclude il dirigente sindacale